Cecilia Rodriguez è stata costretta a rinviare le nozze con Ignazio Moser. E’ stata lei a raccontare ai fan il motivo per cui il suo matrimonio non si svolgerà più il prossimo ottobre.

Cecilia costretta a rinviare le nozze con Ignazio

Fino a qualche giorno fa, le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembravano fissate per ottobre 2023. La sorellina di Belen, però, ha comunicato ai fan che è stata costretta a rinviare il matrimonio. Sono sorti dei problemi che, fortunatamente, non hanno nulla a che vedere con la coppia.

L’annuncio di Cecilia sulle nozze

Cecilia, tramite il suo profilo Instagram, ha dichiarato:

“Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere”.

Cecilia e Ignazio: quando ci saranno le nozze?

La Rodriguez e Moser, quindi, non si sposeranno più ad ottobre. Molto probabilmente, le nozze andranno in scena entro la fine dell’anno. D’altronde, anche il padre di Ignazio ha spiegato che il matrimonio non si sarebbe potuto celebrare nel periodo della vendemmia.