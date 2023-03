Francesco Moser sulle nozze tra Ignazio e Cecilia: "Sposi ad agosto? C'è la vendemmia"

Francesco Moser, ex ciclista e padre di Ignazio, ha parlato delle future nozze tra il figlio e Cecilia Rodriguez. L’uomo esclude che i due si possano sposare il prossimo agosto perché “c’è la vendemmia“.

Intervistato dal Corriere della Sera, Francesco Moser ha parlato della sua carriera nel ciclismo e della sua vita attuale, che si svolge soprattutto tra le sue adorate vigne. Riferimenti anche alla sfera personale. Qualche tempo fa, l’ex ciclista ha messo fine al suo matrimonio e oggi è nuovamente innamorato. Ha dichiarato:

“Non sono più solo, ho una nuova compagna che sta spesso da me, una ragazza che più o meno è come me”.

In merito alle future nozze tra il figlio Ignazio e Cecilia Rodriguez, Moser ha escluso che si possano celebrare ad agosto.

Moser senior ha dichiarato:

Francesco ha raccontato anche di aver conosciuto la sorella di Cecilia, ovvero Belen.

Moser ha sottolineato che le nozze tra Ignazio e Cecilia sono nell’aria, ma lui ci crederà solo quando li vedrà giurarsi amore eterno. In merito alla sua situazione sentimentale, ha così parlato della nuova fidanzata Mara Mosole:

“Ha corso in bici, è stata campionessa d’Italia. È più giovane, del ’68. Si chiama Mara Mosole. La trovavo in giro in bici, o alle Eroiche, le gare vintage: anche lei ha ancora la passione e andiamo spesso in giro insieme. Poi, più o meno con la pandemia, ci siamo avvicinati. Ma lei non vive qui perché lavora con il padre che ha un’azienda nel trevigiano”.