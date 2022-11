Ignazio Moser sposa Cecilia, il padre: “Speriamo che vada tutto bene”

Il papà di Ignazio Moser ha commentato la notizia dell'annuncio di fidanzamento di suo figlio e Cecilia Rodriguez.

Nei giorni scorsi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale e prossimamente i due si recheranno in Trentino per festeggiare la notizia con i familiari dell’ex ciclista. Sulla questione è intervenuto il padre di Ignazio, Francesco Moser.

Ignazio e Cecilia sposi: la reazione di Francesco Moser

Francesco Moser ha commentato la notizia dell’annuncio di fidanzamento di suo figlio, Ignazio Moser, e Cecilia Rodriguez. Il padre di Ignazio non sembra aver fatto i salti di gioia per l’annuncio di fidanzamento e ha anche svelato un retroscena su Chechu che, in tanti, si chiedono come abbia preso la modella.

“Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio.

Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”, ha affermato il papà di Ignazio con toni non particolarmente entusiastici, e a seguire ha affermato che durante il lockdown del 2020 Cecilia sarebbe stata solita cucinare sempre (la modella ha trascorso la quarantena proprio in Trentino insieme alla famiglia del fidanzato): “Cucinava, faceva da mangiare.

Se è brava? Ce la mette tutta, ma non è il suo lavoro”, ha dichiarato Francesco Moser. Come reagirà la modella al commento del suo futuro suocero?

Le nozze di Cecilia e Ignazio con tutte le probabilità si svolgeranno nella primavera del 2023 e in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più in merito ai loro attesissimi fiori d’arancio.