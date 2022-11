Ignazio Moser ha fatto a Cecilia Rodriguez la sua proposta di nozze. Tutto quello che c'è da sapere.

A cinque anni dall’inizio della loro storia d’amore nella casa del GF Vip, Ignazio Moser ha deciso di fare la fatidica proposta di nozze a Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: la proposta di nozze

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez saranno marito e moglie: nelle ultime ore i due, attraverso i social, hanno condiviso un breve video della romantica proposta che l’ex ciclista ha fatto alla modella durante un soggiorno al San Luis Lodges, un hotel 5 stelle extralusso di Avelengo, nei pressi di Merano.

Per l’occasione Ignazio ha fatto il possibile per rendere l’atmosfera romantica e infine ha messo un prezioso anello al dito della modella, che ha risposto sì. “And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”, ha scritto Moser nella didascalia al video, che ha presto fatto il pieno di like sui social.

I due stanno insieme da 5 anni e la loro storia, iniziata nella casa del GF Vip, si è presto trasformata in qualcosa d’importante.

I due infatti sono andati a vivere insieme poco tempo dopo la fine del programma e Cecilia non ha mai nascosto di desiderare un giorno le nozze e un figlio insieme al compagno. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni ai due e non vedono l’ora di saperne di più sul loro grande giorno che, con tutte le probabilità, si svolgerà nei mesi più caldi del 2023.

Il desiderio di un figlio

In tanti si chiedono se i due non decideranno anche di avere presto un bebè: Cecilia Rodriguez infatti non ha fatto segreto di aver desiderato ardentemente un bambino dopo aver visto sua sorella Belen insieme alla figlia, Luna Marì. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere le ulteriori novità.