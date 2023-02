Ignazio e Cecilia, la verità sulla crisi: "Bugie e promesse non mantenute"

In rete è diventato sempre più insistente un rumor secondo cui Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sarebbero detti addio a un passo dalle loro nozze.

Sui motivi della crisi sono emerse nuove e scottanti rivelazioni.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: la crisi

Secondo i rumor in circolazione Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez starebbero vivendo un momento di crisi e addirittura il fidanzato della modella avrebbe lasciato il tetto della loro casa a Milano. La coppia è insieme da 5 anni, e qualche mese fa i due hanno annunciato pubblicamente le loro nozze. Inizialmente si è vociferato che Cecilia avesse deciso di lasciare Ignazio per via di un tradimento da lei scoperto ma ora, secondo i rumor, sembra che i due si siano lasciati a causa di “bugie e promesse non mantenute” da parte dell’ex ciclista.

Per il momento la coppia non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriroi sviluppi.

La storia d’amore

La storia tra Cecilia e Ignazio è iniziata nella casa del GF Vip e i due dopo poco tempo sono andati a convivere. Cecilia non ha mai fatto segreto di desiderare un figlio insieme al suo compagno, che nei mesi scorsi le ha fatto la sua romantica proposta di nozze.

Secondo indiscrezioni la coppia aveva già vissuto un momento di crisi nel 2019, ma fortunatamente la situazione era presto tornata ad essere quella di sempre e i due sembrano essere di nuovo felici ed uniti.