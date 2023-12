Cecilia Rodriguez, Natale amaro: la confessione

Cecilia Rodriguez ha ammesso che trascorrerà il Natale in Argentina e ha confessato di provare una grande nostalgia.

Cecilia Rodriguez: il Natale in Argentina

In vista del Natale 2023, Cecilia Rodriguez ha ammesso di provare una profonda nostalgia e ha confessato che quelle di quest’anno saranno per lei delle feste un po’ particolari: “Saranno delle feste particolari perché più andiamo avanti con il tempo ma è sempre più dura. Diventano delle feste molto nostalgiche perché capita spesso che “qualcuno ha litigato con un componente della famiglia” oppure che venga a mancare qualcuno. Ma l’importante è restare insieme sempre”, ha ammesso, senza specificare però a chi abbia fatto riferimento, e ancora:

“Io andrò in Argentina e sono molto contenta perché è da un po’ di tempo che non faccio il Natale a casa e quindi sono molto contenta. Ho nostalgia di quello e penso che chi viva fuori casa mi possa capire. Ed è un po’ come ritornare bambini no? Anche perché fa ridere, voi sapete che in Argentina fa caldo e mia mamma invece fa l’albero con la neve sopra. Da noi c’è un caldo pazzesco”. Cecilia continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e in tanti non vedono l’ora di sapere quando lei e Ignazio Moser convoleranno a nozze.