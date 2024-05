Fame nervosa: le soluzioni per sconfiggerla

La fame nervosa si combatte con piatti e porzioni piccole in modo da assaporare lentamente i cibi e quindi mangiare per piacere.

La fame, come ben si sa, è un bisogno fisiologico. In alcuni casi, a seguito di fattori come lo stress o momenti negativi, si va incontro a fame nervosa che porta a un eccesso nei consumi e nelle abbuffate. Bisogna cercare di fermarla e i rimedi qui propositi sicuramente possono aiutare in questo intento mangiando soltanto per piacere e non per placare lo stato d’animo.

Fame nervosa

La fame è uno dei carburanti che l’organismo mette in moto per rifornirsi di energia e continuare le attività quotidiane. Nel caso fosse sufficiente si va incontro a un senso e soddisfazione di sazietà. In alcuni casi si rischia di andare incontro a una fame nervosa che porta a ingurgitare di tutto e di più rischiando di ingrassare.

Solitamente si tratta di una questione soprattutto psicologica. Infatti quando sopraggiungono gli attacchi di fame bisogna capire da cosa sono scaturiti e spesso la psiche gioca brutti scherzi spingendo a mangiare molto più del dovuto e del solito con l’ago della bilancia che comincia pian piano a salire.

Spesso il problema della fame nervosa si presenta a seguito di un’alimentazione inadeguata e poco ricca di nutrienti utili ai fini della dieta e quindi del dimagrimento. Riuscire a mangiare in modo sano rispettando i cinque pasti della giornata aiuta a spezzare la fame evitando così di non abbuffarsi e riuscire a saziarsi.

Per contrastare e combattere la fame nervosa è meglio cominciare una alimentazione consapevole. Una strategia del genere permette di masticare con lentezza, di assaporare il cibo, ma anche al tempo stesso aiutare a saziarsi meglio ed essere pieni. Mangiare soltanto quando si ha fame senza pensieri aiuta a liberarsi e garantire un buon benessere psicofisico.

Fame nervosa: rimedi

Sono diverse le strategie che sicuramente aiutano a contrastare e combattere la fame nervosa che alcuni individui possono provare. Uno dei primi rimedi è provare a consumare maggiori proteine che aiutano a combattere la sensazione di appetito, stimolano il metabolismo e riducono anche la massa grassa. Sono presenti in alimenti quali carne, pollame e uova, ecc.

Un altro rimedio è cercare di consumare meno carboidrati e molte più fibre quindi cereali integrali quali segale, farro, avena, orzo, ecc. Un pasto con questi alimenti combatte il senso di fame e quindi aiuta a regolare il peso forma. Può anche essere collegato alla disidratazione per cui bere un bicchiere d’acqua almeno mezz’ora prima dei pasti aiuta a regolare la fame.

Secondo alcuni bisognerebbe evitare di bere durante i pasti, ma soltanto dopo in quanto si aiuta a facilitare la digestione. Dormire almeno 7-8 ore a notte permette invece di regolare e combattere la fame nervosa riuscendo a riposare in modo sano. Gli alimenti solidi, proprio per il tempo di masticazione e di digestione, sono da preferire rispetto a quelli liquidi.

Consumare piatti piccoli, quindi porzioni minime e non troppo abbondanti permette di regolarsi e quindi non abbuffarsi. L’attività fisica, quindi uno stile di vita maggiormente dinamico, aiuta a stimolare il metabolismo e bruciare le calorie, ma anche a evitare di pensare troppo allo stimolo della fame e quindi dimagrire.

