Cecilia Rodriguez lancia una frecciatina all'ex fidanzato Francesco Monte: le sue parole colpiscono i fan.

Cecilia Rodriguez ha sganciato una frecciatina nei confronti dell’ex Francesco Monte. La sorellina di Belen, senza troppi giri di parole, ha ammesso di essere stata innamorata una sola volta in vita sua e il fortunato è l’attuale fidanzato Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez: frecciatina a Francesco Monte

Tramite un video pubblicato sul profilo YouTube di MTV Italia, Cecilia Rodriguez, che con il fidanzato Ignazio Moser ha condotto Ex On The Beach Italia, ha parlato dell’amore. Quale occasione migliore di San Valentino per discutere del sentimento più nobile dell’animo umano? Cechu si è così sottoposta alle domande dei fan, senza saltarne nemmeno una. Tra queste, ovviamente, ce n’era una sui fidanzati che hanno preceduto Nacho. Quante volte si è innamorata? Cecilia ha risposto:

“Sono stata innamorata tutte e tre-quattro volte, chi si ricorda più! Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio”.

Tra le parole della Rodriguez si coglie una frecciatina a Francesco Monte, ex fidanzato che ha lasciato proprio a causa di Moser.

La storia d’amore tra Cecilia e Ignazio

Cecilia e Ignazio si sono conosciuti nella Casa del GF Vip, quando lei era ancora fidanzata con Monte. La passione li ha travolti e la Rodriguez ha lasciato Francesco in diretta tv. In molti l’hanno accusata per questo suo comportamento, ma lei ha sempre sottolineato di aver vissuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Ha dichiarato:

“Appena l’ho visto ho detto ‘Oh dio, io lo voglio’, ma ero fidanzata e non potevo. Alla fine è stato colpo di fulmine perché appena l’ho visto mi è piaciuto”.

Pertanto, anche se la storia con Monte è andata avanti per quattro anni, il sentimento che li univa non era vero amore. Cecilia, però, l’ha capito solo quando ha incontrato Ignazio.

Cosa l’ha fatta innamorare di Ignazio?

Alla domanda “Cosa ti ha fatto innamorare di Ignazio?“, la Rodriguez ha risposto:

“Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva mi passava qualsiasi cosa.. […] Credo nel colpo di fulmine, con Ignazio l’ho avuto”.

Monte replicherà alla frecciatina di Cecilia? Molto probabilmente no, d’altronde adesso è troppo impegnato a far decollare la sua carriera da cantante.