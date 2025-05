Belen e Cecilia Rodriguez un duo di sorelle che ha per anni spopolato nei programmi nel nostro paese ma soprattutto sui social dove entrambe si supportavano a vicenda scambiandosi like e commenti pubblici anche sugli avvenimenti meno importanti. Ora la situazione è cambiata e sembrerebbe esserci un gelo davvero difficle da sciogliere.

Belen e Cecilia Rodriguez, unite in tutto

Belen e Cecilia Rodriguez sin dall’arrivo della sorella minore in Italia sono sempre state molto affiatate, non a caso anche Cecilia ha intrapreso prima la carriera di modella e poi quella di soubrette come peraltro accaduto a Belen, diventando un personaggio importante a livello mediatico.

Cecilia infatti è stata sempre accanto alla sorella maggiore anche nei momenti più buii supportandola in ogni scelta, facendole capire che nel momento del bisogno la famiglia è l’unica forza su cui vale la pena contare.

Crisi di difficile soluzione

La crisi tra le sorelle Rodriguez sarebbe iniziata prima di Pasqua quando ad un post su Instagram, che annunciava la gravidanza di Cecilia, Belen ha messo un semplice like senza alcun commento. Una situazione che ha destato molti sospetti tra i fan delle due sorelle argentine.

Leggo.it ha riportato il commento del giornalista Gabriele Parpiglia che è intervenuto in diretta radiofonica su RDS parlando di questo argomento. Secondo Parpiglia la crisi è ben più grave di quanto ci si possa immaginare, dichiarazioni che vanno oltre alle ipotesi fatte di screzi legati alla freddezza di Belen rispetto alla gravidanza della sorella.

I motivi spiega Parpiglia sono molto più gravi e non possono essere al momento svelati al pubblico.