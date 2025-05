Cecilia Rodriguez è incinta e ha scelto un modo speciale per condividere la gioia con i suoi fan. Con un dolce post sui social, nella giornata della Festa della Mamma, ha annunciato l’arrivo di un nuovo membro della famiglia, emozionando i suoi follower con un tenero scatto che mostra il pancino e un messaggio pieno di amore.

Cecilia Rodriguez è incinta

Dopo settimane di voci e ipotesi, la conferma è arrivata tramite un post sui loro profili Instagram, proprio nel giorno della Festa della Mamma. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato la gravidanza.

Dopo il matrimonio avvenuto nel giugno 2024, la coppia aveva più volte dichiarato di desiderare di allargare la famiglia. Non sono mancati i messaggi di auguri e congratulazioni da amici e familiari, tra cui un affettuoso messaggio della nonna, madre di Cecilia e Belén, Veronica Cozzani, che ha scritto in spagnolo:

“Noi nonni ti aspettiamo e ti amiamo già come solo si può amare un nipote, fino all’infinito e oltre!”.

Nessuna dichiarazione pubblica, invece, dalla sorella Belén Rodriguez, con cui, stando agli ultimi rumors, i rapporti sembrerebbero tesi.

Cecilia Rodriguez è incinta: l’annuncio del sesso e il nome del bebè

“Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi. La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere. A presto piccola Clara Isabel”.

Ignazio Moser aveva parlato apertamente delle difficoltà incontrate nel percorso verso la genitorialità. In un’intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato:

“È cosa pubblica che ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato”.

Dopo aver affrontato non poche difficoltà nel loro percorso verso la genitorialità, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser possono finalmente gioire di essere in attesa della loro prima bambina.

Il primo look di Cecilia Rodriguez dopo l’annuncio ufficiale

Poche ore dopo l’annuncio, Cecilia Rodriguez ha condiviso le prime Stories sulla gravidanza, raccontando un aneddoto ironico e mostrando il suo primo look premaman su Instagram.

Cecilia ha scelto un completo comodo per una cena con gli amici, con pantaloni grigi a vita bassa e una canotta a righe, ha lasciato il pancino in vista, completando il look con una collanina d’oro e occhiali da vista. Nella didascalia ha scritto: