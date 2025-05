Da diverse settimane Cecilia Rodriguez è al centro del gossip, prima per la gravidanza, poi per la presunta crisi con Ignazio Moser, poi con la lite con Belen. Ecco che, ospite del podcast di Valentina Ferragni, Cecilia ha deciso di fare un pò di chiarezza. Anche se…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è crisi?

Non si fermano i rumors che parlano di una crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due infatti non si vedono insieme sui social da tempo e avrebbero anche passato la Pasqua in modo separato. Tutto ciò non ha fatto altro che alimentare il gossip circa una crisi di coppia. Ecco che Cecilia è stata ospite di Valentina Ferragni nel podcast “Storie oltre le Stories” e ha parlato proprio del marito. Ecco cosa ha detto.

Cecilia Rodrigeuz rompe il silenzio su Ignazio Moser, ma qualcosa non torna…

Come visto Cecilia Rodriguez è stata ospite di Valentina Ferragni nel suo podcast “Storie oltre le Stories” e ha parlato di Ignazio Moser, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip e sposato lo scorso anno. Ma ecco le parole di Cecilia: “dopo 8 anni ho la conferma che è l’amore della mia vita. Ho sentito una cosa che non ho mai provato prima.” Questa intervista però è stata registrata qualche settimana fa, prima quindi che si ipotizzasse che ci fosse una crisi in corso tra i due. Quindi, adesso, come staranno davvero le cose tra Cecilia e Ignazio?