Cecilia Rodriguez, anche se ancora non ha confermato, dovrebbe essere in dolce attesa. La gioia dei fan è però oscurata da una clamorosa notizia su lei e Ignazio Moser. Ecco cosa è successo.

Cecilia Rodriguez è incinta?

Sono ormai diverse settimane che si parla di una possibile gravidanza di Cecilia Rodriguez. Il dettaglio più importante è stata una fotografia sul frigorifero che sembrava proprio essere una ecografia.

La gravidanza della Rodriguez viene quindi data quasi per certa, anche se c’è da dire che né lei né il marito Ignazio Moser hanno mai confermato tali voci. I fan però sono molto preoccupati da un altro fatto, ovvero dalla relazione tra appunto Cecilia e Ignazio. Ecco la clamorosa indiscrezione.

Cecilia Rodriguez incinta, ma il segreto su Ignazio Moser lascia senza parole

Fan in ansia per la coppia Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser. Come rivelato dal Settimanale Chi, la coppia ha trascorso la Pasqua in modo separato inoltre sui social i due non si vedono più insieme. L’esperto di gossip Alessandro Rosica parla di una possibile crisi tra i due: “continuano a non vedersi insieme, lei è di sicuro con la sua famiglia, ma lui boh. Ma cosa può essere successo di così grave? Lei in attesa poi e mi rattrista saperli così, a me piacciono molto come coppia. Purtroppo i figli non cambieranno mai i problemi che c’erano prima. Peccato davvero perché mi piacevano troppo.” Insomma, sarà davvero crisi tra Cecilia o Ignazio?