Cecilia Rodriguez è incinta? Da giorni il gossip impazza, ma ecco che è intervenuto il marito della sorella di Belen per fare chiarezza. Ecco cosa ha detto.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano un figlio?

Sono una delle coppie più amate degli ultimi anni, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre sembrati molto uniti e, la scorsa estate, hanno coronato il loro desiderio di diventare marito e moglie con una cerimonia da sogno. Non è un segreto che entrambi vogliano diventare genitori, ed ecco che da qualche giorno continuano a circolare voci sulla presunta gravidanza della sorella minore di Belen. Il gossip è nato perché Cecilia è stata vista con un pancino sospetto, che ha fatto quindi subito pensare al fatto che fosse incinta. Ma è davvero così? Sul tema è intervenuto direttamente Ignazio Moser, ecco cosa ha detto.

Ignazio Moser fa chiarezza

Come detto da giorni è esploso il gossip circa una possibile gravidanza da parte di Cecilia Rodriguez. Ma ecco che nel corso di una intervista per il Corriere della Sera, il marito della modella, Ignazio Moser, ha fatto chiarezza sull’argomento. Ecco cosa ha detto: “la mia paternità dovrà ancora aspettare. E’ cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato. Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato.”