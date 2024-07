Dopo 7 anni di fidanzamento, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati. Conosciamo meglio la location dove si sono svolte le nozze e scopriamo il costo del matrimonio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: quanto è costato il matrimonio?

Domenica 30 giugno 2024 è andato in scena il matrimonio più atteso dell’estate, quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due si sono giurati amore eterno con rito civile, celebrato direttamente nel giardino della location scelta per i festeggiamenti. Stiamo parlando della bellissima Villa Medicea La Ferdinanda, nota anche come Villa dei Cento Camini. Ma qual è il costo delle nozze? I piccioncini non hanno badato a spese.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il costo del matrimonio

Villa Medicea La Ferdinanda si trova in località Artimino, nel comune di Carmignano, in provincia di Prato. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto di festeggiare il loro matrimonio in Toscana, in un luogo che potesse accogliere comodamente i 200 ospiti. La prenotazione dell’intera struttura per un giorno, stando a quanto si apprende dal sito matrimonio.com, ha un costo di 5.500 euro.

Villa Medicea La Ferdinanda: location perfetta per le nozze

Cecilia e Ignazio hanno affittato la struttura che ha ospitato il matrimonio per più giorni. Pertanto, immaginiamo che abbiano pagato almeno 16 mila euro. A questa cifra bisogna aggiungere il prezzo del pernotto: da 487 euro per una camera a 800 euro per una suite. Inoltre, ci sono tutti le altre spese relative a: catering, addobbi, musica e chi più ne ha ne metta. Di certo, le famiglie Rodriguez-Moser non hanno badato a spese.