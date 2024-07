Tra i 200 invitati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non c’era Stefano De Martino. L’ex cognato degli sposi, stando a quanto sostengono i beninformati, non ha partecipato per un motivo ben preciso.

Matrimonio Rodriguez-Moser: perché Stefano De Martino era assente?

Domenica 30 giugno 2024, presso la bellissima Villa dei Cento Camini in Toscana, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono giurati amore eterno. Un matrimonio bellissimo, che è andato avanti fino alle prime luci dell’alba. Tante le condivisioni social dei 200 invitati e i fan non hanno potuto fare a meno di notare un grande assente: Stefano De Martino.

De Martino non è stato invitato al matrimonio di Nacho e Chechu

Tanti i Vip presenti al matrimonio Rodriguez-Moser, come: Giulia De Lellis, Tony Effe e Andrea Damante. Ovviamente, c’era anche Belen che è scoppiata proprio quando la sposa è arrivata all’altare. Com’era prevedibile, De Martino era assente, ma qual è il motivo? Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Stefano non è stato invitato perché non ha buoni rapporti con gli ex cognati. “A grande sorpresa non sono stati invitati né Matteo Diamante, né l’ex marito di Belen Rodriguez”.

Stefano De Martino nella lista nera del clan Rodriguez

Molto probabilmente, considerata l’ennesima rottura con Belen, Stefano De Martino è finito nella lista nera del clan Rodriguez e, di riflesso, anche in quella della famiglia Moser. Al momento, i diretti interessati non hanno commentato la grande assenza e, quasi sicuramente, non lo faranno nemmeno in seguito.