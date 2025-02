Per giorni non si è fatto altro che parlare del brano di Marco Masini “Bella Stronza“, brano scelto da Fedez per la serata delle cover a Sanremo 2025. Sul tema è intervenuto direttamente Carlo Conti.

Sanremo 2025, Conti: “Bella Stronza di Fedez e Masini proposta in una nuova versione”

Ci siamo, mancano pochi giorni all’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Oltre alla curiosità di ascoltare gli inediti che i 29 Big porteranno sul palco dell’Ariston, c’è grande attesa per la serata delle cover, in particolare per il duetto tra Fedez e Marco Masini. Il rapper infatti ha scelto uno dei brani più “forti” del cantautore toscano, ovvero “Bella Stronza”. La scelta del brano ha suscitato diverse polemiche, così, ospite di Bruno Vespa a “Cinque Minuti”, Carlo Conti è voluto intervenire sul tema, annunciando che la canzone sarà proposta in una nuova versione, mantenendo però lo stesso titolo: “Dovete ascoltarla perché sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo.”

Sanremo 2025: quando sarà la serata delle cover?

“Bella Stronza” ci sarà ma in una nuova versione. E’ questo in poche parole quello cha ha detto il conduttore Carlo Conti ospite da Bruna Vespa. C’è grande attesa per ascoltare questo duetto tra Fedez e Marco Masini durante la serata delle cover, che sarà il venerdì 14 febbraio, soprattutto a seguito delle ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona. C’è chi pensa che il rapper, scegliendo questa canzone, voglia mandare un messaggio ad Angelica Montini. Per Masini invece sarà l’occasione di promuovere il suo prossimo tour “Ci vorrebbe ancora il mare”, in partenza il prossimo 5 di luglio da Piacenza.