Negli ultimi giorni, Fedez è stato al centro delle polemiche per i presunti tradimenti durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Dopo aver commentato pubblicamente la vicenda, il rapper ha deciso di concentrarsi esclusivamente sulla sua musica. È stato avvistato durante le prove all’Ariston per il Festival di Sanremo 2025 e in molti hanno notato il suo nuovo tatuaggio sul collo. Ecco di cosa si tratta.

Fedez e il tatuaggio sul collo: il messaggio nascosto prima di Sanremo 2025

Il tatuaggio presenta una frase in latino, scritta con caratteri gotici: Temet Nosce, che significa conosci te stesso. Si tratta di un’antica massima greca, γνῶθι σεαυτόν, scritta nel tempio di Apollo a Delfi. Un motto con radici religiose, ma anche un concetto centrale nella filosofia greca e latina, che invitava alla riflessione sull’introspezione e alla comprensione dei propri limiti umani.

Fedez ha sempre usato i tatuaggi per raccontare i momenti più significativi della sua vita. La domanda sorge spontanea: ‘Temet Nosce’ è un tributo al palco di Sanremo o un messaggio legato alla sua vita, dopo le recenti vicissitudini? Non ci resta che scoprirlo.

Fedez e le prove per la serata Cover a Sanremo 2025

Durante le prove per il Festival, Fedez è stato avvistato insieme a Marco Masini. Il rapper ha condiviso sui social una foto delle prove che sta svolgendo al teatro Ariston con Masini per la serata delle cover, cantando il brano ‘Bella stronza’. La scelta del pezzo ha suscitato molte polemiche, sia per il testo che per la possibile interpretazione come dedica all’ex moglie Chiara Ferragni.