Fabrizio Corona non si ferma più, dopo le dichiarazioni choc su Fedez, Chiara Ferragni, Angelica Montini e Achille Lauro, adesso tocca all’attrice romana Sabrina Ferilli, “colpevole” di aver commentato con degli applausi un post del cantautore veronese.

Fabrizio Corona choc su Sabrina Ferilli: l’attacco frontale che sconvolge

Da giorni ormai non si parla altro che delle dichiarazioni choc di Fabrizio Corona sull’ex coppia Ferragnez, su Angelica Montini e su Achille Lauro che, secondo l’ex re dei paparazzi, ha avuto un flirt con l’imprenditrice digitale, quando era ancora sposata con Fedez. Achille Lauro, nel corso della conferenza stampa pre Sanremo, ha voluto dire la sua sulla vicenda: “in questo momento così bello lascio il gossip ha chi ha solo questo per esistere. Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori, e vivo alienato a fare tanti progetti. Sto tanto all’estero, non seguo e non mi piace. Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso.” Le parole dell’artista veronese hanno trovato consenso in Sabrina Ferilli, che ha commentato il video dell’intervista con delle emoji che applaudono. Ciò non è però piaciuto a Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona a Sabrina Ferilli: “Parlerò anche di te”

A Fabrizio Corona non è piaciuto il commento di Sabrina Ferilli a favore di Achille Lauro. Con delle storie su Instagram, l’ex re dei paparazzi parla così dell’attrice: “donna finta emancipata, simbolo della nuova sinistra ricca, radical chic, snob” e altri commenti poco carini. Corona ha fatto intendere che prossimamente, oltre a continuare a parlare degli ex Ferragnez, parlerà anche di Sabrina.