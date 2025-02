Si infiamma lo scontro mediatico tra Fabrizio Corona e Achille Lauro sulla separazione dei Ferragnez.

Achille Lauro: ‘Lascio il gossip a chi ha solo questo’, Fabrizio Corona risponde

L’ex fotografo dei vip ha risposto alle critiche del cantante attraverso una serie di stories su Instagram, difendendo il suo format “Falsissimo” e le rivelazioni su Fedez.

La controversia è esplosa dopo che Fabrizio Corona aveva lanciato un’indiscrezione, sostenendo l’esistenza di una relazione tra il cantante Lauro e Chiara Ferragni durante il suo matrimonio con Fedez. Durante un incontro con la stampa a Milano, in vista del Festival di Sanremo, Achille Lauro ha replicato con fermezza: “In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere”, aggiungendo un parallelo con la violenza sulle donne che non è passato inosservato.

Fabrizio Corona risponde ad Achille Lauro: ‘Le mie rivelazioni restano’

La risposta di Corona non si è fatta attendere: “Caro Achille, il gossip è quello che la politica del nostro Paese fa quotidianamente”. L’ex re dei paparazzi ha poi contestato duramente il riferimento alla violenza di genere, definendola “retorica woke che quelli come te, che vanno con le donne sposate, usano per ripulirsi l’immagine”.

La vicenda si inserisce nel più ampio contesto della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, già al centro dell’attenzione mediatica per il presunto legame tra il rapper e la 26enne Angelina Montini, rivelato proprio da Corona in un video su YouTube e successivamente confermato dallo stesso Fedez.

Lauro, pur dichiarando di vivere “nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori”, si è trovato suo malgrado coinvolto in questo vortice mediatico, sottolineando la sua distanza dal mondo del gossip: “Sto tanto all’estero, non seguo e non mi piace il gossip”. Una presa di posizione che non ha fatto altro che alimentare ulteriormente la polemica con Fabrizio Corona.