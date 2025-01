Achille Lauro sceglie Fedez per la sua squadra al Fantasanremo, citandolo in un video sui social e suscitando curiosità dopo i recenti gossip.

Nelle ultime ore, dopo le rivelazioni sui tradimenti di Fedez nei confronti di Chiara Ferragni, Fabrizio Corona ha svelato un nuovo dettaglio sulla coppia: il presunto flirt segreto tra l’imprenditrice digitale e Achille Lauro durante il matrimonio. Il cantante non ha commentato la vicenda, ma è apparso in un video esilarante pubblicato sul profilo TikTok del FantaSanremo, dove ha fatto una dichiarazione inaspettata.

Achille Lauro sceglie Fedez al FantaSanremo 2025: il motivo del gesto

In uno degli ultimi video TikTok di FantaSanremo, Achille Lauro ha rivelato i colleghi in gara al Festival scelti per la sua squadra:

“Per il FantaSanremo mi farei una squadra un po’ pazza e un po’ che rischia di vincere, quindi metterei una bella Giorgia perché il pubblico la ama, poi metterei un bel Tony e Fedez”.

Tra i nomi scelti, oltre a Giorgia, Tony Effe, Irama, Elodie, Serena Brancale e Olly, spunta anche Fedez, una scelta che ha suscitato numerosi commenti tra i follower a causa degli ultimi gossip.

Achille Lauro e il gossip con Chiara Ferragni

Finora, Achille Lauro non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla vicenda che lo vedrebbe coinvolto nella rottura tra Fedez e Chiara Ferragni.

Secondo quanto affermato dall’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, l’artista avrebbe intrapreso una relazione segreta con l’imprenditrice digitale, scoperta successivamente da Fedez, che avrebbe scelto di interrompere ogni legame con lui.

“Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest’anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei sc**ato?”, ha dichiarato Corona.

Infine, ha annunciato che nella prossima puntata di Falsissimo rivelerà ulteriori dettagli su questo presunto tradimento.