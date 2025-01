Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci circa un presunto flirt, nel 2022, tra Chiara Ferragni, allora sposata con Fedez, e il cantante romano Achille Lauro. Ma, dove, come e quando si vedevano i due presunti amanti? Ecco cosa dice Dagospia.

Chiara Ferragni e Achille Lauro, le rivelazioni di Fabrizio Corona

Era l’estate del 2022 quando hanno cominciato a circolare alcune voci circa una lite tra Fedez e Achille Lauro, dopo che i due hanno smesso di seguirsi sui social. Secondo alcuni ci sarebbe infatti stato un avvicinamento tra l’allora moglie del rapper, Chiara Ferragni, e il cantante romano. Ecco che proprio nei giorni scorsi, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, ha rivelato che l’influencer e Achille Lauro avrebbero avuto una “chimica artistica”. Su ciò ha voluto indagare Dagospia.

Chiara Ferragni e Achille Lauro, retroscena sugli incontri segreti: come, dove e quando si vedevano

Dopo la bomba sganciata da Fabrizio Corona, Dagospia ha voluto indagare su questi presunti incontri segreti tra Chiara Ferragni e Achille Lauro. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, l’imprenditrice digitale sarebbe andata a trovare il cantante in una villa sull’isola di Albarella. La Ferragni era in incognito ma avrebbe commesso un errore: “alla reception dell’isola, che è di proprietà privata, chiese di Villa Marcegaglia. Una richiesta che portò gli addetti alla reception a chiamare Emma Marcegaglia al posto di Achille Lauro. Un misunderstanding che scoperchierà la verità: Chiara Ferragni era sull’isola per andare nella villa del cantante.” Il lembo di terra è infatti di proprietà dei Mercegaglia, ma per anni Achille Lauro ha affittato la villa che apparteneva al padre di Emma, Steno Mercegaglia.