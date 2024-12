Al termine della finale di X Factor 2024, che ha visto trionfare Mimì, allieva di Manuel Agnelli, la produzione del talent show ha organizzato un party in un locale di Posillipo. L’evento, a cui hanno preso parte concorrenti, giudici e una selezionata rappresentanza di giornalisti, ha visto anche la presenza di Achille Lauro. A sorpresa, il cantante non era da solo: con lui c’era Giulia Toscano, la presunta fidanzata.

Achille Lauro e la presunta fidanzata al party di X Factor

Lauro si è presentato all’evento insieme a Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2024, ma l’attenzione dei presenti era focalizzata non sulla cantante, bensì sulla sorella Giulia Toscano, che secondo le indiscrezioni sarebbe la nuova fiamma dell’artista. I due, già visti insieme in altre occasioni pubbliche, non hanno mai confermato né smentito le voci, suscitando la curiosità del web.

Achille Lauro e la presunta fidanzata: chi è Giulia Toscano?

Giulia, 31 anni e laureata in Giurisprudenza nel 2019, è la sorella maggiore di Sarah Toscano. È un’imprenditrice, a capo di una società che supporta i clienti nell’avvio di attività.

Pur essendo legata al mondo dello spettacolo come manager della sorella, Giulia preferisce mantenere una vita riservata. Sul suo Instagram, seguito da oltre 10.000 persone, condivide principalmente momenti della sua quotidianità, tra viaggi, amici e la sua passione per l’equitazione.