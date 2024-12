Mimì vince l’edizione 2024 di X Factor. La sua vittoria, decisa dal voto del pubblico, è arrivata al termine delle tre manche che hanno visto anche Les Votives, I Patagarri e Lorenzo Salvetti tra i protagonisti.

Mimì vince X Factor 2024: chi è?

Mimì, 17 anni, è di Usmate Velate, in provincia di Monza-Brianza. Ha sempre scelto la musica come mezzo per esprimere se stessa e comunicare le sue emozioni. Cresciuta con il soul e il jazz, oggi la sua voce spazia tra soul, indie e anche hip hop, con l’obiettivo di connettersi con gli altri.

Mimì, talento di Manuel Agnelli, è la prima della sua squadra a vincere il programma.

“Grazie a questo talento incredibile che ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada. Sono orgoglioso di te“, dichiara Manuel dopo la vittoria.

Durante una delle serate più attese dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Mimì ha presentato Dove si va, scritto per lei da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi. La vincitrice riceverà un contratto di collaborazione con Warner.

Le prime parole di Mimì dopo la vittoria di X Factor 2024

Sedicimila persone in piazza Plebiscito, Robbie Williams come superospite e l’omaggio di Gigi D’Alessio: una serata che ha incoronato la vincitrice, tra fuochi d’artificio ed effetti speciali. Per la prima volta in assoluto, la finalissima si è svolta all’aperto, lontano dagli studi televisivi.

“Grazie raga, ci vediamo sui palchi!”, dichiara la giovane in diretta televisiva.

Poco dopo, sui suoi social, condivide una storia in cui afferma: