Un’edizione memorabile di X Factor

La finale di X Factor 2024 si è svolta in una cornice straordinaria: Piazza Plebiscito a Napoli. Questo evento ha segnato una svolta per il talent show, portando la competizione musicale in uno dei luoghi più iconici d’Italia. I concorrenti in gara, i Les Votives, i Patagarri, Lorenzo Salvetti e Mimì, hanno dato il massimo in una serata che ha unito emozioni e spettacolo.

Le manche e il trionfo di Mimì

I concorrenti si sono sfidati in tre manche: la prima con una canzone a loro scelta, la seconda con un best of delle loro esibizioni e l’ultima con un inedito. Questa formula ha reso la competizione ancora più avvincente, permettendo ai partecipanti di mostrare la loro versatilità. Al termine delle esibizioni, i voti sono stati sommati e, con grande sorpresa, Mimì ha conquistato il titolo di vincitrice. Al quarto posto si è classificato Lorenzo Salvetti, seguito dai Patagarri al terzo e dai Les Votives al secondo.

I look dei giudici: Achille Lauro e Jake La Furia

Oltre alla gara, l’attenzione del pubblico si è concentrata anche sui look dei giudici. Achille Lauro e Jake La Furia hanno sfoggiato abiti audaci, entrambi indossando pellicce che hanno suscitato