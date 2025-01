Sebbene l’imprenditrice abbia finora mantenuto il silenzio, nelle ultime ore ha deciso di sfogarsi con un lungo post sui social. Tuttavia, Fabrizio Corona è tornato all’attacco: alle accuse di tradimento rivolte all’ex marito, l’ex re dei paparazzi aggiunge un nuovo retroscena, parlando di un presunto flirt segreto tra Chiara Ferragni e Achille Lauro durante il matrimonio.

Achille Lauro e Chiara Ferragni, flirt segreto durante il matrimonio con Fedez

“Sei stata zitta in tutti questi anni non perché volevi voltare pagina e per non rimuginare sul dolore, non perché hai due figli che sentiranno tutto. È un anno che l’unica cosa che chiedi a Federico è poter mostrare i figli. Tu che con i figli non ci stai mai. Solo baby sitter strapagate. Il tuo ex marito non ha deciso a tavolino col suo amico. Ti dimentichi, cara Chiara chi sono e cosa faccio. Mi chiamo Fabrizio Corona. E Federico si è lasciato andare. Ma io gli ho voluto bene e gli voglio bene”.

A tal proposito, dopo lo sfogo dell’imprenditrice, l’ex re dei paparazzi è tornato sui social per svelare i suoi prossimi passi:

“Io ho fatto una scelta nella mia vita, di fare questo mestiere e nessuno me lo può impedire. Come nessuno mi impedirà di mandare la terza di questa storia. Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante str***ate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente”.

A questo punto, Corona fa un nome inaspettato: Achille Lauro.

“Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest’anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei sc**ato?”.

Nel 2021, Fedez e Achille Lauro collaborarono con Orietta Berti al brano Mille. Tuttavia, poco dopo, i loro rapporti sembrano essersi raffreddati. Alcuni mesi dopo, iniziarono a circolare voci su un presunto flirt tra Lauro e Chiara Ferragni mentre quest’ultima era ancora sposata con Fedez. Si dice che Lauro abbia provato a contattare il rapper per chiarire la situazione, ma che Fedez, infastidito, gli abbia chiuso la chiamata in faccia. Da quel momento, i due avrebbero interrotto ogni comunicazione per mesi. Ora, Fabrizio Corona ha rilanciato il gossip, sostenendo che la relazione sia realmente avvenuta.

Ad aggiungere ulteriori dettagli è un altro noto esperto di gossip, Alessandro Rosica, che sui social svela quando sarebbe iniziata la relazione tra i due.