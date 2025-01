Fabrizio Corona è tornato a parlare di Chiara Ferragni e Fedez. L’ex re dei paparazzi ha svelato un retroscena sul loro matrimonio, asserendo che nel cuore del rapper c’è sempre stata un’altra donna, ovvero Angelica Montini.

Fedez, Angelica Montini e Ferragni: Corona svela il tradimento choc

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha svelato un retroscena riguardante il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Secondo Corona infatti nel cuore del rapper “c’è sempre stata un’altra donna“. Si tratta di Angelica Montini, con cui, secondo l’ex fotografo dei Vip, Fedez ha avuto una relazione prima di sposare Chiara, ma avrebbe continuato a vederla anche da sposato. Quindi, la bionda milanese, avrebbe fatto parte della vita di Fedez anche durante il matrimonio con Chiara Ferragni.

Fabrizio Corona: “Fedez ha tradito Chiara con Angelica Montini e glielo ha confessato per sbaglio”

Secondo Fabrizio Corona, Fedez avrebbe quindi tradito Chiara Ferragni con Angelica Montini. Sempre secondo l’ex re dei paparazzi, l’influencer e imprenditrice digitale avrebbe poi scoperto il tradimento per sbaglio dopo la separazione. Il rapper infatti glielo avrebbe rivelato per errore durante una telefonata, lui pensava di parlare con l’amante invece stava parlando con Chiara. Fabrizio Corona però non si ferma qui, ha rivelato anche che, secondo lui, cinque minuti prima di sposare Chiara, Fedez avrebbe chiamato Angelica e le avrebbe detto di amarla.