Oggi, 10 gennaio, Fabrizio Corona ha rivelato attraverso il suo profilo Instagram l’uscita del suo nuovo libro, pubblicato da Edizioni Piemme. Il volume, intitolato La grande menzogna – Totti, Ilary, Iovino, Fedez e il grande club della comunicazione, esplorerà anche i retroscena legati alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Francesco Totti e Ilary Blasi, Fabrizio Corona svela l’uscita del libro sulla separazione

Il personal trainer Cristiano Iovino è diventato famoso per la presunta relazione con Ilary Blasi, una storia che la conduttrice ha sempre smentito. Tuttavia, nel nuovo libro, Fabrizio Corona promette di rivelare dettagli inediti e di svelare tutta la verità ai suoi lettori.

La scelta di annunciare il libro proprio oggi non sarebbe casuale: ieri Ilary Blasi ha debuttato su Netflix con la seconda parte della sua autobiografia, dove racconta le sue storie personali, la vita dopo la separazione e i gossip che l’hanno travolta.

“Finalmente dopo venticinque anni mi sono rotto il c***o di questa coppia di cafoni romani. Occhio Ilary, per promuovere la tua serie ho deciso di raccontare tutto quello che non vi ho mai detto sulla loro vita: le loro corna (tantissime quelle del Pupone), i loro nuovi amori, gli affari sporchi e il processo di separazione ancora in atto”.

Poi, l’ex re dei paparazzi ha aggiunto:

“All’interno troverete tutta la verità su Cristiano Iovino, l’uomo del caffè, con cui Ilary ha avuto una relazione sessuale e con cui Totti ha intrecciato strani rapporti, ai limiti della legalità. Grazie Roma”.

Fabrizio Corona parla anche di Fedez

Come anticipato dalla copertina, una sezione del libro sarà dedicata a Fedez, probabilmente in riferimento alla lite con Cristiano Iovino avvenuta nell’aprile 2024. Non resta che attendere il 4 febbraio, data di uscita del libro, per scoprire tutti i dettagli.