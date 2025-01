Nella puntata del 2 gennaio di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato a Belen Rodriguez il suo 32° Tapiro d’Oro. Tuttavia, l’ex fidanzato della showgirl, Fabrizio Corona, non ha gradito l’episodio e ha deciso di intervenire pubblicamente per difenderla.

Dopo l’ultima rottura con Stefano De Martino, la conduttrice avrebbe scelto di prendersi una pausa dalla televisione per dedicarsi al proprio benessere mentale. Durante questo periodo, si è concentrata sul lancio della sua linea di make-up e sulla gestione dei suoi brand di abbigliamento.

Il motivo della consegna del Tapiro d’Oro sarebbe legato proprio a questo: Valerio Staffelli ha voluto conoscere le ragioni della sua prolungata assenza dalla televisione.

“Ho visto ora la consegna del tapiro a Belen e non mi è piaciuta “, ha esordito così Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona ha spiegato che da trent’anni combatte contro gli artisti che si lamentano dell’eccessiva invadenza dei paparazzi e dei giornalisti, spesso accusati di scrivere a sproposito. Secondo lui, chi sceglie di diventare famoso e svolgere un lavoro che porta popolarità deve necessariamente accettare anche gli aspetti meno piacevoli di questa esposizione mediatica. Tuttavia, in merito a Belen Rodriguez, aggiunge:

“Non puoi e non devi lamentarti. Ma questo tapiro a Belen non è satira, è violenza pura, mancanza di rispetto per quello che sta attraversando la sua famiglia. Striscia ha toccato il fondo e, quando tocchi il fondo, sei capace o di rinnovarti o di perdere dignità distruggendo tutto quello che hai rappresentato”.