Gustavo Rodriguez dimesso dopo il ricovero per ustioni: le toccanti parole di Belen sui social

Gustavo Rodriguez ha riportato gravi ustioni lo scorso 5 dicembre a causa di un incendio scoppiato in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. Nella serata di ieri, venerdì 3 gennaio, sua moglie Veronica Cozzani ha annunciato le dimissioni dall’ospedale. In queste ore, la figlia Belen ha dedicato un messaggio al papà.

Belen Rodriguez, il post dopo le dimissioni di papà Gustavo

Diversamente dalla sorella Cecilia, Belen Rodriguez ha scelto di non rilasciare dichiarazioni e di mantenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del padre Gustavo, ricoverato in ospedale dopo il grave incendio avvenuto a inizio dicembre. Tuttavia, nel giorno delle dimissioni, anche la figlia maggiore ha voluto rompere il silenzio, dedicando al papà un dolce messaggio attraverso Instagram.

“So quello che mi hai sussurrato all’orecchio quando non si sapeva come ne saresti uscito. Sono rimasta in apnea. Oggi respiro, respiro più forte ancora sempre insieme a te. Inutili altre parole quando basta perderci tra le nostre pupille. Te amo papa”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Nella serata di ieri, la mamma Veronica Cozzani aveva condiviso la notizia delle dimissioni dall’ospedale, rassicurando così amici e fan sulla ripresa dell’uomo.

Gustavo Rodriguez torna a casa dopo il ricovero

Secondo le ultime indiscrezioni, il 65enne avrebbe subito un’intossicazione e ustioni che coprono circa il 10% del corpo, con lesioni concentrate soprattutto su volto e braccia, come visibile anche nel video condiviso sui social.