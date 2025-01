Un inizio 2025 scoppiettante per Belen Rodriguez, raggiunta per le strade di Milano da Valerio Staffelli per la consegna del 32° Tapiro d’oro.

Belen Rodriguez riceve il 32° Tapiro d’oro

Stasera, 2 gennaio 2025, a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegna un nuovo Tapiro d’oro a Belen Rodriguez, accompagnato da un corno portafortuna, come augurio per il futuro. Dopo un anno lontana dai riflettori, la showgirl viene intercettata a Milano e, provocata da Staffelli riguardo la sua vita sentimentale, dichiara:

“Con gli uomini ho chiuso, da adesso in poi divento lesbica“.

Il servizio si è infine concluso con un bacio, come accaduto anche nelle precedenti consegne di Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli alla showgirl.

I motivi del nuovo Tapiro d’oro

Valerio Staffelli ha spiegato a Belen Rodriguez il motivo della consegna del Tapiro: da tempo lontana dalla TV, il reporter ha voluto sentire direttamente da lei le ragioni di questa assenza.

“Ognuno di noi ha un lato oscuro”, avrebbe risposto la showgirl.

Poi, avrebbe aggiunto:

“Non sono passati dieci anni, più o meno tutto continua a essere come prima, giusto?”.

Il servizio integrale con la consegna del Tapiro d’oro verrà trasmesso questa sera alle 20:35 su Canale 5. Sarà l’opportunità di scoprire le reazioni della showgirl e di analizzare le sue dichiarazioni.