Belen Rodriguez prende il posto di Giulia De Lellis e dal 20 novembre debutta su Real Time con “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”. La showgirl argentina nelle prime interviste è tornata a parlare anche di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e la storia d’amore con Stefano De Martino

Prima del debutto su Real Time, Belen Rodriguez ha rilasciato le sue prime interviste, affrontando inevitabilmente il tema dell’amore, vista la tematica del nuovo programma. Non sono mancati riferimenti al suo lungo matrimonio, ormai concluso, con Stefano De Martino, attuale conduttore di “Affari Tuoi” su Rai 1.

“È così, la crisi del settimo anno con Stefano l’avevamo pure superata, ma alla fine dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati”, ha ammesso Belen in un’intervista al settimanale Di Più TV.

Belen Rodriguez si racconta

Belen Rodriguez ha dichiarato di sentirsi una donna diversa, più sicura di sé. Ha aggiunto che, sebbene il suo fisico non sia più quello di quando aveva trent’anni, non si sente comunque vecchia. Ha spiegato di aver acquisito maggiore consapevolezza e, forse, anche un pizzico di saggezza in più.

Sull’amore, invece, la 40enne ha preferito non confermare né smentire la sua nuova relazione con l’ingegnere Angelo Edoardo Galvano.

Belen Rodriguez e il nuovo programma in TV

Belen Rodriguez sarà la conduttrice di “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”, ma non solo: sarà più vicina che mai alle quattro coppie che, per cinque puntate, si scambieranno temporaneamente i partner, vivendo una sorta di convivenza forzata per mettere alla prova la forza del loro amore.

La showgirl ha spiegato che seguirà passo dopo passo le evoluzioni di questo periodo di prova, raccontando le vicissitudini dei partecipanti. Infine, ha sottolineato che per loro sarà una compagna di viaggio, una complice, una spalla pronta ad ascoltare i loro stati d’animo, a consigliarli e ad aiutarli.