Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno accantonato le divergenze per trascorrere insieme il Natale con la figlia Luna Marì

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno deciso di mettere da parte le divergenze per il bene della figlia Luna Marì, trascorrendo insieme le feste di Natale. A rivelarlo sono stati i fan, che hanno notato le storie Instagram della showgirl argentina e dell’hairstylist.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: Natale insieme per Luna Marì

Dopo aver trascorso separati le vacanze dello scorso anno, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno scelto di festeggiare insieme il Natale 2024. Non è chiaro dove si sia svolta la cena, ma Belen, Cecilia Rodriguez, Antonino Spinalbese e Ignazio Moser erano insieme la sera del 24 dicembre. Una tavola apparecchiata per sei persone è stata mostrata sui social sia da Belen che da Ignazio Moser. L’hair stylist, oltre a condividere una foto con Luna, è apparso in una storia postata da Belen, visibile attraverso il vetro.

È evidente che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno cercando di fare tutto il possibile per mantenere un buon rapporto e garantire alla loro figlia, Luna Marì, un ambiente sereno, ben lontano dalla tensione che si respirava solo pochi mesi fa, quando tra i due era in corso un vero e proprio conflitto legale, con minacce di querela.

Belen e Cecilia Rodriguez insieme dopo l’incidente del padre Gustavo

Le sorelle Rodriguez stanno attraversando un momento difficile a causa dell’incidente che ha coinvolto il loro padre Gustavo. Nonostante stia migliorando dopo il grave incendio in un capannone di Gallarate, che gli ha causato ustioni di secondo grado su circa il 10% del corpo, dovrà affrontare una lunga guarigione: