Pace fatta tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Dopo le frecciatine di Natale, con tanto di minacce di querela da parte della showgirl argentina, i due sono stati pizzicati insieme con la piccola Luna Marì.

Belen e Antonino pizzicati insieme: pace fatta?

Il settimanale Chi ha pizzicato Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese insieme. I due, dopo le frecciatine che si sono scambiati durante le festività natalizie, si sono incontrati al ritorno di lei dall’Argentina. Ovviamente, con loro c’era la piccola Luna Marì. Possiamo dire che la pace è fatta?

Belen e Antonino: la tensione è alle stelle

Le foto pubblicate dal settimanale Chi documentano l’incontro tra Antonino e la piccola Luna Marì dopo la vacanza in Argentina. Tra Belen e Spinalbese, almeno questo è quanto si coglie dalle immagini, la tensione sembra essere alle stelle. C’è freddezza. Nessuna dimostrazione d’affetto. D’altronde, dopo la lite social sarebbe piuttosto strano.

Belen e Antonino insieme per il bene di Luna Marì

Rispetto al periodo di Natale, quando Belen minacciava Antonino di trascinarlo in tribunale, la situazione sembra più tranquilla. C’è freddezza, sia chiaro, ma i due non sembrano sul piede di guerra come qualche settimana fa. Stando a quanto sostengono i beninformati, la Rodriguez e Spinalbese si parlano soltanto per decidere questioni inerenti la piccola Luna Marì.