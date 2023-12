Belen Rodriguez e Antonino, la lite social continua: la sfuriata della showgirl

Nei giorni scorsi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono volate scintille e, nelle ultime ore, la showgirl è tornata a replicare contro il suo ex fidanzato e padre di sua figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez: l’ira contro Antonino Spinalbese

A quanto pare non corre buon sangue tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese e, nelle scorse ore, l’hair stylst ha accusato via social la showgirl per aver portato sua figlia in Franciacorta (senza il suo consenso) durante le feste di Natale. Belen Rodriguez si è difesa dalle accuse dell’ex fidanzato affermando che lui sarebbe un padre assente e a seguire, sempre via social, ha scagliato una frecciatina infuocata contro Antonino affermando che lui avrebbe usato il suo nome e la sua popolarità per partecipare al GF Vip. “Quando le persone non hanno una occupazione, rompono le palle a quelli che ce l’hanno per trarne vantaggio”, ha scritto la showgirl attraverso i suoi canali social, e ancora: “Non gli è bastato andare al Grande Fratello grazie alla sottoscritta”.

Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più e si chiedono se i due torneranno a parlare della questione. Dopo la separazione da Belen la piccola Luna Marì è rimasta a vivere con la showgirl argentina, ma sembra che abbia sempre trascorso del tempo anche con suo padre Antonino.