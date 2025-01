Il rapper Fedez potrebbe essere coinvolto in un nuovo flirt? Il noto artista ha trascorso gli ultimi giorni dell’anno a Saint Barth, dove ha celebrato il Capodanno insieme a diversi amici, tra cui alcuni imprenditori come Tommaso Chiabra e sua moglie Frida Aasen, il manager Leonardo Maria Del Vecchio e una misteriosa ragazza bionda del mondo della televisione.

Fedez e Bianca Santoro: presunto flirt dopo Capodanno? Le indiscrezioni

La protagonista del gossip su Fedez sarebbe Bianca Luna Santoro, recentemente ospite di La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, la conduttrice ha cercato di indagare con insistenza sulla vita privata di Bianca, chiedendole come avesse trascorso le festività e, soprattutto, se avesse trovato un nuovo amore.

Con tono scherzoso, Caterina Balivo ha messo a fuoco la situazione: “Ho visto che hai passato il Capodanno con Fedez, siete solo amici o c’è qualcosa di più?” La domanda ha messo Bianca in imbarazzo, che ha replicato e chiarito la situazione: “Entrambi abbiamo divorziato da poco, ma siamo solo amici. Fedez è una persona simpatica e l’ho sempre sostenuto anche prima di incontrarlo”, ha spiegato, smentendo così le presunte voci che stanno circolando sui social.

Fedez e Bianca Santoro, flirt in corso? Cos’è successo dopo Capodanno

Nonostante le risposte di Bianca sembrassero voler evitare il gossip, il suo imbarazzo non è passato inosservato. La giovane ha continuato dicendo che Fedez è una persona “molto smart”, ma ha ribadito più volte che tra di loro c’è solo una grande amicizia. Dopo aver fatto queste dichiarazioni, la giornalista ha prontamente cambiato argomento, probabilmente per non insistere oltre su un tema che evidentemente non voleva approfondire.

In un momento di crescente attenzione mediatica, le indiscrezioni su un possibile flirt tra Fedez e Bianca Santoro continuano a circolare. Se, da un lato, la giovane ha cercato di mantenere la sua privacy, dall’altro le voci riguardo a un possibile interesse romantico tra i due non si placano. Solo il tempo dirà se davvero c’è qualcosa di più di una semplice amicizia tra i due o se i rumors sono destinati a restare tali.