Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio potrebbero essere tra i protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo 2025, guidata da Carlo Conti. L’indiscrezione arriva da Giuseppe Candela, che ne ha parlato sulle pagine del Fatto Quotidiano.

Marcuzzi e Malgioglio protagonisti a Sanremo 2025? Le ultime novità

Marcuzzi, recentemente intervistata dal Corriere della Sera, aveva espresso il suo amore per il Festival, confessando: “Guardo Sanremo ogni anno con un gruppo di amici, biglietti e votazioni inclusi. È una cosa seria! Dopo due anni al freddo con Fiorello, vorrei partecipare direttamente all’Ariston. Vi prego, fatemi stare al caldo!”. Un desiderio che, a quanto pare, potrebbe diventare realtà.

Tuttavia, la presenza di Marcuzzi e Malgioglio non significa necessariamente che saranno co-conduttori dell’evento. Come riportato da Candela, l’organizzazione del Festival prevede ruoli diversificati per i suoi ospiti. Non tutti i volti noti in scaletta saranno al centro del palco: alcuni potrebbero avere compiti specifici, come quello del “disturbatore”, mentre altri non parteciperanno al classico servizio fotografico ufficiale previsto per il 21 gennaio.

Sanremo 2025, Marcuzzi e Malgioglio verso l’Ariston?

Oltre a Marcuzzi e Malgioglio, nella lista di Carlo Conti ci sarebbero altri nomi di spicco. Tra questi, Luisa Ranieri e Geppi Cucciari, il già confermato Alessandro Cattelan, il cantante Mahmood e l’attrice comica Katia Follesa. Serena Rossi spera di essere inclusa, mentre le probabilità per Annalisa sembrano in calo.

Non è un caso che Marcuzzi e Malgioglio facciano parte del team di Tale e Quale Show, il popolare programma condotto da Carlo Conti. Questa collaborazione alimenta i rumors su un possibile coinvolgimento anche di Giorgio Panariello, storico amico e collega di Conti, che potrebbe fare un’apparizione speciale all’Ariston.

La lineup definitiva sarà svelata nei prossimi mesi, ma l’attesa per Sanremo 2025 è già alle stelle. Gli appassionati del Festival non vedono l’ora di scoprire chi salirà sul palco più prestigioso d’Italia e come Conti plasmerà questa nuova edizione.