La serata del 5 gennaio 2025, condotta con brio da Nikki Glaser al Beverly Hilton Hotel, ha celebrato i migliori talenti del cinema e della televisione nell’82ª edizione dei Golden Globes. A dominare la scena sono stati Emilia Pérez e The Brutalist, vincitori rispettivamente come Miglior film commedia o musicale e Miglior film drammatico.

Golden Globes 2025, i vincitori: trionfano Emilia Pérez e The Brutalist

Emilia Pérez ha conquistato quattro statuette, tra cui Miglior film in lingua straniera e Miglior attrice non protagonista per Zoe Saldana. Il brano El mal, parte della colonna sonora, è stato premiato come Miglior canzone originale. Dal lato drammatico, The Brutalist ha brillato con tre premi, tra cui Miglior regia per Brady Corbet e Miglior attore per Adrien Brody.

Le parole di Demi Moore e la rivincita personale

Demi Moore, vincitrice del Golden Globe 2025 come Miglior attrice in una commedia o musicale per la sua interpretazione in The Substance, ha condiviso una riflessione personale durante il suo discorso di ringraziamento: “Per anni mi sono considerata un’attrice da popcorn, ma questa serata dimostra che posso fare molto di più. È un riconoscimento al mio impegno e alla mia crescita come artista.”

Golden Globe 2025 vincitori: ecco chi ha conquistato le ambite statuette

Le serie televisive hanno avuto la loro parte di gloria, con Shōgun che ha dominato tra i drammi, portando a casa quattro premi, inclusi quelli per Hiroyuki Sanada e Anna Sawai. La serie comica Hacks ha vinto come Miglior serie commedia o musicale, mentre Baby Reindeer ha conquistato il titolo di Miglior miniserie e un premio per Jessica Gunning come attrice non protagonista.

Riconoscimenti individuali di rilievo sono andati a Jeremy Allen White per The Bear, Colin Farrell per The Penguin e Jodie Foster per True Detective: Night Country.

Premi alla carriera

Oltre ai premi competitivi, la serata ha reso omaggio a due leggende: Viola Davis ha ricevuto il Golden Globe Cecil B. DeMille Award, mentre Ted Danson è stato celebrato con il Carol Burnett Award per i suoi contributi alla televisione.

Un evento memorabile

Tra applausi, emozioni e discorsi memorabili, i Golden Globes 2025 hanno sottolineato l’eccellenza artistica e il valore del cinema e della televisione come strumenti di ispirazione globale.