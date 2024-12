Due incidenti aerei hanno costretto ad un atterraggio d’emergenza aereo in entrambi i casi. Ad Halifax, un problema al carrello ha causato un brusco atterraggio con un principio di incendio, mentre in Norvegia un Boeing 737 ha effettuato un altro atterraggio d’emergenza per un guasto tecnico. Fortunatamente, in entrambi gli episodi non si registrano feriti.

Atterraggio d’emergenza aereo: incidenti in Canada e Norvegia

Un atterraggio d’emergenza si è verificato ieri sera ad Halifax, in Nuova Scozia, quando un aereo ha incontrato un problema tecnico al carrello di atterraggio. Il volo Air Canada 2259, operato dalla compagnia Pal Airlines, stava completando la sua discesa verso l’aeroporto Halifax Stanfield quando i passeggeri hanno udito un forte rumore, simile a uno schianto. Subito dopo, il velivolo si è inclinato su un lato, facendo toccare terra al motore e all’ala sinistra, dove si è sviluppato un principio di incendio con fumo visibile dall’interno.

Grazie alle manovre dei piloti, l’aereo è rimasto sulla pista, evitando conseguenze più gravi. L’incidente, avvenuto intorno alle 21:30 ora locale (le 2:30 in Italia), ha costretto i passeggeri, circa 80 secondo un testimone intervistato da CBC News, a un’evacuazione rapida. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, ma una delle piste è stata riaperta per consentire la ripresa delle operazioni.

Due atterraggi d’emergenza aerei in una notte: tensione in Canada e Norvegia.

In una nota, l’aeroporto ha confermato che tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati portati in sicurezza lontano dalla zona dell’incidente.

Un episodio simile è accaduto la stessa sera in Norvegia, dove un Boeing 737 della KLM, in volo da Oslo ad Amsterdam, ha effettuato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Torp Sandefjord a causa di un guasto tecnico. Poco dopo il decollo, i passeggeri hanno riferito di aver sentito un rumore forte e insolito. I piloti hanno segnalato un problema al sistema idraulico, probabilmente causato dall’esplosione di uno pneumatico. Nonostante il malfunzionamento, l’aereo è atterrato in sicurezza.

Dopo l’atterraggio, il velivolo ha perso il controllo direzionale, uscendo parzialmente dalla pista e fermandosi sull’erba. Tutti i 182 occupanti, inclusi i membri dell’equipaggio, sono rimasti illesi. Tuttavia, l’evento ha causato confusione tra i passeggeri, con ritardi e difficoltà logistiche nel trasferimento al terminal e nella gestione dei bagagli.

Le autorità norvegesi hanno avviato un’indagine per determinare le cause del guasto tecnico. Entrambi gli episodi evidenziano l’importanza della preparazione dell’equipaggio e dei protocolli di sicurezza in situazioni di emergenza.