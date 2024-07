Jenny Guardiano è una delle protagoniste più amate di Temptation Island 2024. Entrata nel programma con il fidanzato Tony Renda ha subito catturato l’attenzione, non soltanto per la love story ma anche per la sua bellezza. Vediamo com’era prima della chirurgia.

Com’era Jenny di Temptation Island prima della chirurgia?

La versione estiva di Temptation Island 2024 sta per chiudere i battenti. Mercoledì 24 e giovedì 26 luglio andranno in onda le ultime due puntate, dopo di che Filippo Bisciglia tornerà in onda a settembre, con nuove coppie pronte a mettersi alla prova. Tra coloro che attualmente sono in ‘gioco’, ad aver destato grande attenzione è Jenny Guardiano, fidanzata da cinque anni con Tony Renda. Tralasciando la loro love story, la ragazza ha riscosso parecchi apprezzamenti anche per la sua bellezza. Ma, com’era prima della chirurgia?

Jenny: era più bella prima o dopo la chirurgia?

Sui social in tanti si sono divertiti a condividere foto o video di Jenny prima della chirurgia. In effetti, la differenza c’è e non è poca. Fino a qualche tempo fa, la Guardiano era di una bellezza disarmante, 100% naturale. Oggi, invece, la protagonista di Temptation Island è sempre una ragazza stupenda, ma leggermente ‘artificiale’.

Temptation Island: cosa ha rifatto Jenny?

Guardando immagini del prima e dopo chirurgia, Jenny risulta leggermente diversa soprattutto sul viso. Probabilmente, quindi, ha ritoccato labbra, zigomi e naso. Forse, dopo che lascerà Temptation Island, sarà lei stessa a parlare del suo cambiamento.