Jenny Guardiano è una delle protagoniste più amate di Temptation Island 2024. Non stupisce, quindi, che sui social siano apparse alcune sue foto del passato: il prima e il dopo la chirurgia estetica è clamoroso.

Temptation Island: Jenny prima e dopo la chirurgia

Tra le coppie che hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation Island 2024 c’è quella formata da Jenny e Tony, rispettivamente di 26 e 41 anni. Stanno insieme da cinque anni, ma lui, di professione deejay, non dà alla compagna le attenzioni che merita. Come se non bastasse, durante il viaggio nel programma delle tentazioni, la ragazza ha scoperto che il fidanzato ha una specie di “doppia vita”. In altre parole, la tradisce. Tralasciando la loro avventura nel format mariano, nelle ultime ore Jenny è finita al centro dell’attenzione per alcune foto del passato: il confronto tra il prima e il dopo la chirurgia è inevitabile.

Jenny Guardiano ieri e oggi: com’è cambiata?

Guardando alcune foto che Jenny ha pubblicato su Facebook nel 2017, ben sette anni prima della sua partecipazione a Temptation Island, la differenza tra il prima e il dopo la chirurgia è palese. La Guardiano è sempre stata una bellissima ragazza, ma prima dei ritocchini era ancora più attraente. La sua immagine di oggi è poco naturale, visibilmente ‘artificiale’.



Cosa ha rifatto Jenny di Temptation Island?

Stando al parere degli esperti, Jenny di Temptation Island ha fatto il filler alle labbra e al naso. Inoltre, sembra che abbia ritoccato anche gli zigomi, molto più alti rispetto al passato.