Alcune indiscrezioni affermano che la coppia formata da Jenny e Tony a Temptation Island è pronta a scoppiare. Sembra infatti che Jenny deciderà di lasciare il compagno e tornare a casa da sola, ma al momento si tratta solo di speculazioni.

La relazione tra Jenny e Tony

Proprio Jenny ha deciso di iscrivere la coppia al programma per verificare la solidità della loro relazione. Sembra infatti che lui non le consentirebbe di vivere la sua vita e che, a causa del suo lavoro da Dj, sarebbe sempre in giro circondato da belle ragazze.

Racconta la ragazza nel video di presentazione a Temptation Island: “Vi dico solo che quando io e Tony ci siamo conosciuti, almeno 3 ragazze avevano le chiavi di casa sua. Un giorno una ragazza mi contatta e inizia a mandarmi le foto delle loro conversazioni. Lui ha scritto delle cose come ‘che bel c***tto’. Lui nega ed è un attore da Oscar.”

Jenny torna a casa da sola?

Secondo una voce che circola sul web sembra che Jenny si sia stufata delle menzogne del compagno (con cui ha una relazione da 5 anni) e abbia deciso di lasciarlo. A conferma della segnalazione ci sarebbe una foto in cui si vede Jenny in compagnia di Martina (fidanzata di Raul). Ancora però non c’è nulla di ufficiale.