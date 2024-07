La tentatrice Mara di Temptation Island sta già facendo parlare di sé. Si tratta della ex di un famoso volto televisivo.

Chi è la tentatrice Mara di Temptation Island? Si tratta della ex fidanzata di un volto conosciuto in televisione, soprattutto nel mondo dei programmi di Maria De Filippi.

Temptation Island, chi è la tentatrice Mara?

La tentatrice Mara Valentini ha subito attirato l’interesse di alcuni fidanzati, ma anche del pubblico che segue il programma da casa. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano sui social network, la ragazza sarebbe l’ex fidanzata di Andrea Zelletta, famoso ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Deianira Marzano ha condiviso alcune foto che ritraggono Andrea e Mara insieme. Il legame tra i due è stato confermato da questi scatti, ma è importante sottolineare che risale a prima che Zelletta conoscesse l’attuale compagna Natalia Paragoni, nel programma di Maria De Filippi.

Temptation Island: una prima puntata molto intensa

Temptation Island si conferma il reality estivo più seguito dagli italiani. Questa nuova edizione ha già fatto parlare ancora prima del suo inizio e la prima puntata è stata davvero scoppiettante ed è riuscita a tenere 3 milioni di spettatori incollati al piccolo schermo. Una puntata in cui il pubblico ha avuto modo di conoscere le coppie protagoniste.

Uno degli episodi di cui si è parlato di più riguarda Alessia e Lino, che potrebbero abbandonare prima il programma. La donna ha chiesto per ben due volte il falò di confronto con il compagno. Lino ha rifiutato la prima richiesta, scatenando i commenti social. Non resta che attendere la seconda puntata per scoprire cosa accadrà alle coppie.