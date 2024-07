Temptation Island 2024 è iniziato da una manciata di giorni, ma si parla già di squalifica per una coppia. Si tratta di Alex Petri e Vittoria Bricarello, che sarebbero stati fatti fuori per un motivo molto serio.

Temptation Island 2024, rumors di squalifica: sono Alex e Vittoria?

La prima puntata di Temptation Island 2024 non ha deluso le aspettative degli appassionati, ma dopo la messa in onda una notizia ha sconvolto i fan. Sembra che Filippo Bisciglia & Co. abbiano già assegnato una prima squalifica. Secondo le indiscrezioni si potrebbe trattare di Alex Petri e Vittoria Bricarello, che hanno deciso di partecipare al programma delle tentazioni perché lei si sente esclusa dalla vita del fidanzato.

L’indiscrezione su Alex Petri e Vittoria Bricarello

A lanciare l’indiscrezione su Alex e Vittoria di Temptation Island 2024 è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Investigatore Social – questo il nome con cui è conosciuto nel mondo virtuale – ha ricevuto due segnalazioni su Petri. Una di queste recita:

“Coppia fintissima. Conosco lui purtroppo ci sono andata a letto fino a due settimane fa, poi mi ha detto che lo avevano chiamato per andare a fare un programma ma per riservatezza non poteva dirmi cosa fosse. Io rido perché era un passatempo durato sei mesi, da gennaio 2024. Però se so che tra le tante che sono passate da lui qualcuna ci è rimasta sotto purtroppo”.

L’altra segnalazione è simile. Si tratta di un’altra ragazza che sostiene di aver avuto una relazione con Alex fino a due mesi fa.

Temptation Island 2024: la conferma della squalifica

Che una coppia sia stata squalificata da Temptation Island 2024 è certo. Nel corso della prima puntata, infatti, Filippo Bisciglia ha presentato due fidanzati, Gaia e Luca, separatamente dagli altri. Loro sono entrati all’Is Morus Relais a distanza di qualche giorno rispetto ai primissimi partecipanti. Non possiamo fare altro che attendere il prossimo appuntamento con il programma delle tentazioni per scoprire se ad essersi guadagnati la squalifica sono davvero Alex e Vittoria.