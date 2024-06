I due napoletani, Lino Giuliano e Alessia Pascarella, sono stati i protagonisti indiscussi della prima puntata di Temptation Island 2024: la loro storia sta facendo chiacchierare il web e, dopo la segnalazione bollente a carico del ragazzo, esce una nuova indiscrezione: il legame con Armando Incarnato, di Uomini e Donne.

Le passioni di Lino Giuliano

Il barbiere ha cercato fortuna in ambito artistico, prima duettando con il fratello, il cantante neomelodico Giuliano, nel brano Guagliò del 2021; poi, sul suo profilo TikTok sono emersi alcuni filmati di prove di recitazione con Armando Incarnato, volto noto di Uomini e Donne, con il quale interpreta alcune scene di Gomorra.

Dunque, il dubbio emerso in queste ore sul web è che la partecipazione di Lino a Temptation Island, non sia per rispettare la richiesta della sua fidanzata che non si fida del rapporto dopo i tradimenti del ragazzo, ma per entrare nel mondo dello spettacolo.

Le segnalazioni

Dopo la prima puntata di Temptation Island ci sono state molte segnalazioni sui comportamenti di Lino al di fuori del programma: chat compromettenti, inviate ad altre ragazze, e dubbi riguardo al suo reale lavoro, sembra, infatti, che non sia un barbiere, come aveva dichiarato nel video di presentazione, ma un rider per le consegne a domicilio.