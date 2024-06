La prima puntata di Temptation Island 2024 è andata in onda da una manciata di ore ed è già partita la prima polemica. Sui social è diventata virale una foto bollente che riguarda la coppia formata da Lino e Alessia.

Temptation Island, Alessia e Lino: spuntano foto hot

Giovedì 27 giugno è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island 2024. Maria De Filippi e il suo staff hanno registrato l’ennesimo successo e gli ascolti parlano chiaro. Durante la messa in onda, però, sui social è diventata virale una foto bollente che riguarda la coppia formata da Alessia Pascarella e Lino Giuliano. La polemica, neanche a dirlo, è esplosa in un lampo.

Temptation Island: Alessia e Lino al centro della polemica

La foto in questione è stata pubblicata da una ragazza che sostiene di essere stata contattata sui social da Lino, fidanzato di Alessia. Quest’ultima, è bene ricordarlo, ha un figlio nato da una precedente relazione e ha scritto a Temptation Island perché teme che il compagno l’abbia tradita più volte. A quanto pare, i suoi timori sono fondati. Nello scatto in questione, infatti, Lino mostra il suo organo sessuale.

Temptation Island: i fan contro Lino

“Sono andata a controllare chi fosse questo Lino a Temptation Island, cerco la chat su Facebook e mi ritrovo la sua proboscide in primo piano“, ha scritto su Instagram la ragazza che ha ricevuto la foto di Lino. I fan, neanche a dirlo, si sono scagliati contro di lui e hanno suggerito ad Alessia di lasciare Temptation Island da sola.