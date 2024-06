Ieri sera, 28 giugno, è iniziato il programma estivo più amato dai telespettatori: Temptation Island 2024. Tra i protagonisti, della nuova edizione del docu-reality di Canale 5, troviamo: Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Luca e Gaia, Lino e Alessia. Tuttavia, nelle ultime ore è trapelata un’indiscrezione sconvolgente: una coppia sarebbe stata squalificata dopo cinque giorni dall’arrivo in Sardegna.

Coppia squalificata a Temptation Island 2024

Lo scoop, lanciato da Novella 2000, ha fatto il giro del web: sembrerebbe che una delle coppie sia stata squalificata per un motivo ben preciso: il regolamento è stato violato perché una fidanzata avrebbe abbandonato il suo villaggio, scavalcando i confini del villaggio, per andare a ricongiungersi con il suo fidanzato.

Tante le curiosità in merito alla coppia coinvolta: l’esperta di gossip, Deianira Marzano, direttamente nelle sue storie su Instagram ha rivelato una segnalazione di un suo follower:

“La coppia squalificata è quella composta da Jenny e Tony”.

Prossima puntata di Temptation Island

Al momento, non si hanno certezze sulla coppia coinvolta né se gli eventi si siano davvero svolti in questo modo, poiché il programma non ha confermato né smentito la vicenda.

In attesa di capire se davvero la coppia squalificata di Temptation Island sia quella composta da Jenny e Tony, o meno, non ci resta che attendere la prossima puntata, prevista il 4 luglio.