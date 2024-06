Durante la prima puntata di Temptation Island 2024, sui social è scoppiata una bufera. I fan del programma delle tentazioni hanno assistito ad una scena disgustosa, avvenuta durante la partita di pallavolo delle tentatrici, e non sono rimasti in silenzio.

Temptation Island 2024: scena disgustosa durante la partita di pallavolo

Giovedì 27 giugno 2024 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Gli ascolti sono stati ottimi, ma le polemiche non sono mancate. Una di queste riguarda una scena disgustosa, avvenuta durante la partita di pallavolo delle tentatrici, che ha visto come protagonisti i fidanzati Tony e Lino. Tra l’altro, quest’ultimo, è finito al centro delle critiche anche per una foto bollente diventata virale sui social.

Temptation Island: cosa hanno combinato Tony e Lino?

Tony e Lino hanno fatto ingresso nel villaggio di Temptation Island per primi e il loro “olfatto” li ha guidati in spiaggia, dove le tentatrici si stavano divertendo con una partita di pallavolo. E’ proprio in questo frangente che è andata in onda una scena a dir poco disgustosa. I due sono apparsi come e veri e propri maniaci, interessati solo ed esclusivamente ai corpi delle ragazze in bikini. Si sono comportati come due trogloditi che non avevano mai visto una donna prima di quel momento, lasciandosi andare a commenti imbarazzanti.

Temptation Island: i fan disgustati dalla scena

Su X (ex Twitter) sono arrivati tantissimi commenti contro i due cavernicoli di Temptation Island 2024. Si legge: “Questa scena pietosa non fa ridere. È un messaggio di oggettificazione della donna che mi sta infastidendo. Va bene che dobbiamo svarionare sul trash, però così un po’ too much… Letteralmente scimmie“, oppure “Quest’anno Temptation Island non mi diverte affatto. Soprattutto questa scena della pallavolo: totalmente insensata per le coppie, semplicemente sti due che infastidiscono e fissano le ragazze trattate come carne da macello. Ma che cosa date in televisione?“.