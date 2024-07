Ad un passo dal secondo falò di confronto a Temptation Island con la fidanzata Alessia Pascarella, Lino Giuliano è finito nuovamente al centro dell’attenzione. Il motivo? E’ stato avvistato con una ragazza.

Temptation Island: “Lino con una ragazza”

Durante l’ultima puntata di Temptation Island 2024, Lino Giuliano e Alessia Pascarella si sono lasciati. La fidanzata, dopo essere riuscita a trascinarlo al falò, l’ha mollato ripetendogli più volte una frase: “Fai schifo“. Stando alle anticipazioni fornite da Dagospia, nell’appuntamento di mercoledì 24 luglio Lino dovrebbe riapparire in video per un secondo falò di confronto. “Non è finita davvero qui. Perché lui è stato abbandonato sui tronchi davanti a Bisciglia, ma tornerà presto chiedendo di rivedere la sua ex ragazza. Alessia riuscirà a tenere la sua posizione resistendo, oppure tornerà a casa con il compagno zavorra?“, si legge sul portale di Roberto D’Agostino.

La segnalazione su Lino Giuliano

In attesa di scoprire cosa accadrà nel secondo falò, Deianira Marzano ha reso pubblica una segnalazione che ha ricevuto su Lino. Giuliano è stato pizzicato in compagnia di una ragazza che non è Alessia. L’esperta di gossip ha dichiarato:

“Una cosa è certa, quando lui è uscito dal programma ha contattato quest’altra ragazza e si sono visti. Ho visto i messaggi”.

Lino e Alessia dopo Temptation Island: stanno ancora insieme?

Al momento, non sappiamo se Lino e Alessia siano ancora una coppia o si siano definitivamente lasciati al secondo falò di confronto. Di certo, i fan di Temptation Island sperano che Pascarella non abbia perdonato il fidanzato.