È tempo di confronto anticipato per Alessia e Lino di Temptation Island. Sono volate parole pesanti ma ci sono ancora colpi di scena da scoprire.

Seguitissimo, specialmente dagli adolescenti, Temptation Island continua a fare ascolti da record. Una coppia molto discussa di quest’anno è quella formata da Alessia e Lino, arrivati al falò di confronto anticipato.

Tensione al falò di confronto fra Alessia e Lino

Alessia e Lino sono due focosi ragazzi napoletani, fra i principali protagonisti dell’edizione di quest’anno. Con loro Filippo Bisciglia ha avuto un bel da fare, Alessia infatti ha chiamato più volte il fidanzato a un falò di confronto anticipato ma lui ha sempre rifiutato.

Quando finalmente il conduttore lo ha convinto, dopo che lei ha minacciato di andarsene se non si fosse presentato, il confronto fra i due è stato durissimo.

La decisione di Alessia e la conoscenza fra Lino e Maika

A scatenare la furia di Alessia sono stati i vari video che mostravano Lino in dolce compagnia di Maika, single conosciuta nel villaggio dei fidanzati, con cui il feeling era sempre più evidente.

Proprio per continuare a frequentarla, lui non voleva il confronto e ha rifiutato più volte. Messo alle strette però, ha dovuto recarsi al famoso tronco dove lo spettava Alessia. In lontananza c’erano anche le sue compagne di viaggio a farle da spalla.

Dopo aver gridato di tutto al compagno, fra cui: “Mi fai schifo”, Alessia è andata via dal falò confermando a Filippo la sua scelta di uscire dal sola dalla trasmissione.

Poi si è recata dalle amiche e lì si è sfogata in un pianto liberatorio, dal canto suo invece Lino ha chiesto di incontrare Maika e fra i due c’è stato un tenero momento.

Però il conduttore ha lasciato intendere che non è finita qui e ora tutti aspettano con ansia l’evolversi della situazione. Quali altri colpi di scena riserverà la coppia ai telespettatori?