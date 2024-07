Lino e Alessia sono stati una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Temptation Island 2024. Ma cosa è successo dopo il loro duro falò di confronto?

Lino e Maika stanno insieme dopo Temptation Island 2024?

Lino e Alessia hanno riservato grandi sorprese per il pubblico di Temptation Island, diventando a tutti gli effetti una delle coppie più chiacchierate di questa edizione. Dopo un falò davvero molto acceso, con accuse e insulti particolarmente pesanti, Alessia ha deciso di uscire dalla trasmissione da sola. Lino è tornato dentro il villaggio e ha chiesto un incontro con la tentatrice Maika. Tra i due è nata una complicità durante questa esperienza, che nelle ore precedenti al falò li ha portati quasi a scambiarsi un bacio e a parlare di un possibile futuro insieme dopo la trasmissione. Ma come è andata? Lino e Maika hanno deciso di stare insieme dopo Temptation Island?

Temptation Island: il gossip di Filippo Bisciglia su Lino e Maika

“Alessia mi ha detto che fuori da qua non mi avresti mai guardato” ha detto Lino a Maika, che ha negato senza dire una parola, mentre lui le chiedeva se era davvero convinta di voler intraprendere una conoscenza con lui fuori da Temptation Island. “Non sarei venuta altrimenti” ha risposto Maika, nonostante non sia apparsa particolarmente convinta o emozionata. Lino, però, ha interpretato i suoi silenzi come il segno che a loro per capirsi basta lo sguardo. Secondo le immagini mandate in onda sembrerebbe proprio che i due abbiano deciso di frequentarsi anche lontano dalle telecamere, ma secondo quanto annunciato da Filippo Bisciglia, ci saranno nuovi colpi di scena che coinvolgeranno la coppia formata da Lino e Alessia, per cui il loro viaggio nei sentimenti sembra non essersi ancora concluso del tutto.